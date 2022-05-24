ВС России уничтожили на Украине склад снарядов к американским гаубицам М-777

Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены шесть складов боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного, Красного Лимана, отмечает телеканал «360».

Также Вооруженные силы РФ ударили по трем пунктам управления, 36 районам сосредоточения живой силы и украинской техники, самоходному артиллерийскому дивизиону 14-й механизированной бригады в районе Соледара.

Накануне ВС РФ уничтожили подразделение гаубиц М-777 производства США, напоминает «Свободная пресса».

