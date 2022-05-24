ВС России уничтожили на Украине склад снарядов к американским гаубицам М-777

Российская армия нанесла удар по крупному складу 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены шесть складов боеприпасов в районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного, Красного Лимана, отмечает телеканал «360».

Также Вооруженные силы РФ ударили по трем пунктам управления, 36 районам сосредоточения живой силы и украинской техники, самоходному артиллерийскому дивизиону 14-й механизированной бригады в районе Соледара.

Накануне ВС РФ уничтожили подразделение гаубиц М-777 производства США, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Минобороны РФ
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