ВС России уничтожили крупный украинский склад боеприпасов в Краматорске

«В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс "Точка-У" украинских войск. Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой Народной Республики», — добавил представитель военного ведомства.

Кроме того, ракетные войска уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 противника в районе Никифоровки в ДНР, пишет RT. В свою очередь, артиллерия вывела из строя шесть пунктов управления противника, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники.

Также в Минобороны сообщили о сбитых в районе Преображенного (Луганская народная республика) украинских самолетах Су-25 и МиГ-29, четырех перехваченных ракетах «Точка-У».

Российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников противника в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

