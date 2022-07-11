ВС России уничтожили «Калибрами» хранилище с боеприпасами для РСЗО HIMARS
Российская армия уничтожила хранилища с боеприпасами для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар по объекту в районе населенного пункта Радушное был нанесен высокоточными ракетами «Калибр».
«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ», — добавил представитель военного ведомства, отметив, что в результате было уничтожено более трехсот украинских силовиков.
Кроме того, ВКС России нанесли точечные удары по пунктам дислокации бойцов ВСУ в Основянском и Слободском районах Харькова, уничтожив около 250 силовиков и до 25 единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- ВС России уничтожили «Калибрами» хранилище с боеприпасами для РСЗО HIMARS
- Путин и Лукашенко обсудили возможные совместные шаги на фоне блокады Калининграда
- «АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Granta Cross
- В Центробанке заявили об отсутствии предпосылок для дефляции
- Алиханов опроверг расширение санкций на транзит в Калининград
- Госдума проведет внеочередное заседание 15 июля
- В Калининграде предложили запретить движение товаров между Россией и Прибалтикой
- В Госдуме назвали шизофреническим бредом предложение Валенса о «расчленении» России
- Власти Запорожья: Совершивший покушение на главу администрации Мелитопольского района ликвидирован
- Фильм Бекмамбетова «Особо опасен» неожиданно вошел в топ-10 на Netflix
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru