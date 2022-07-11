ВС России уничтожили «Калибрами» хранилище с боеприпасами для РСЗО HIMARS

Российская армия уничтожила хранилища с боеприпасами для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Удар по объекту в районе населенного пункта Радушное был нанесен высокоточными ракетами «Калибр».

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ», — добавил представитель военного ведомства, отметив, что в результате было уничтожено более трехсот украинских силовиков.

Кроме того, ВКС России нанесли точечные удары по пунктам дислокации бойцов ВСУ в Основянском и Слободском районах Харькова, уничтожив около 250 силовиков и до 25 единиц техники.

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ФОТО: ракеты Калибр, Фрегат, пуск ракет
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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