Минобороны показало кадры нанесения авиаудара Су-24М по позициям ВСУ

Министерство обороны РФ обнародовало кадры объективного контроля нанесения удара фронтовым бомбардировщиком Су-24М по замаскированным укрепленным позициям украинских силовиков. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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«Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты», — подчеркнули в Минобороны.

Для разрушения укрепленных объектов противника авиабомбы для наибольшей эффективности применялись на фугасное действие. После бомбометания экипаж Су-24М выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Су-24УкраинаМинобороны РФ
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