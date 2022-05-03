Минобороны показало кадры нанесения авиаудара Су-24М по позициям ВСУ
Министерство обороны РФ обнародовало кадры объективного контроля нанесения удара фронтовым бомбардировщиком Су-24М по замаскированным укрепленным позициям украинских силовиков. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты», — подчеркнули в Минобороны.
Для разрушения укрепленных объектов противника авиабомбы для наибольшей эффективности применялись на фугасное действие. После бомбометания экипаж Су-24М выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- Папа Римский допустил, что спецоперацию на Украине спровоцировали действия НАТО у российских границ
- Минобороны показало кадры нанесения авиаудара Су-24М по позициям ВСУ
- Украинский посол назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой»
- Медведев заявил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией
- Глава Гагаузии подписала разрешающий георгиевскую ленту закон
- Британская партия зеленых призвала Лондон выйти из НАТО
- Папа Римский выразил готовность поехать в Россию для встречи с Путиным
- Володин: Распад Украины начался еще в 2014 году
- Белгородский губернатор опроверг слухи об отъезде из России
- СМИ: США и Южная Корея начнут учения ВВС 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru