Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса
Упорные бои продолжаются в зоне ответственности группировки войск «Центр». Как пишет ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
По его словам, была увеличена зона, находящаяся под контролем соединений и воинских частей группировки, войска «продвигаются в направлении Доброполья».
«Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ населённого пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое», - указал он.
Начальник Генштаба также добавил, что продолжается создание полосы безопасности в Днепропетровской области, также российские войска взяли под контроль более 75% территории Новопавловки.
Ранее Герасимов заявил, что в ходе боевых действий в феврале-марте ВСУ потеряли более трёх тысяч человек личного состава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
