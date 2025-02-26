ВС России ударили по позиции ВСУ в Сумской области «Искандером»

По данным ведомства для удара был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Уничтожены пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники противника и до 25 человек личного состава», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».