ВС России ударили по позиции ВСУ в Сумской области «Искандером»
Российские войска ударили по позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в лесном массиве южнее города Сумы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства для удара был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
«Уничтожены пусковая установка ЗРК С-300ПС, многоканальная станция наведения ракет, несколько единиц автомобильной техники противника и до 25 человек личного состава», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru