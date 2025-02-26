Над территорией России сбили 128 украинских дронов
Почти 130 беспилотников ВСУ нейтрализовали в течение прошедшей ночи над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении ведомства.
Минобороны уточнило, что 83 дрона нейтрализовали над Краснодарским краем, 30 - над Крымом, восемь - над акваторией Азовского моря, пять - над Черным морем. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали в Брянской и Курской областях.
Ранее над тремя регионами России уничтожили 19 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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