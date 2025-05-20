ВС России создали систему противодействия БПЛА на красноармейском направлении
Группировка войск «Центр» Вооруженных сил России создала эффективную систему противодействия БПЛА в зоне спецоперации России на Украине на красноармейском направлении (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что система была организована усилиями бойцов зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения.
В министерстве добавили, что военнослужащие круглосуточно ведут наблюдение за воздушным пространством и оперативно передвигаются между позициями на багги и автомобилях повышенной проходимости. Бойцы открывают огонь из стрелкового оружия в случае обнаружения вражеских дронов.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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