ВС России создали систему противодействия БПЛА на красноармейском направлении

В оборонном ведомстве отметили, что система была организована усилиями бойцов зенитного подразделения Алейского мотострелкового соединения.

В министерстве добавили, что военнослужащие круглосуточно ведут наблюдение за воздушным пространством и оперативно передвигаются между позициями на багги и автомобилях повышенной проходимости. Бойцы открывают огонь из стрелкового оружия в случае обнаружения вражеских дронов.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

