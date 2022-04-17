ВС России предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие 17 апреля

Вооруженные силы России направили националистам, блокированным в Мариуполе, сложить оружие. Предложение действует с 06:00 17 апреля. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — цитирует его заявление ТАСС.

Российские военные гарантируют сохранение жизни сложившим оружие украинским бойцам.

Ранее один из самых богатых бизнесменов Украины Ринат Ахметов заявил, что поможет отстроить Мариуполь заново, в интервью Reuters.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаВооруженные Силы РФМариуполь
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