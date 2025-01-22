ВС России поразили склады вооружения и беспилотников ВСУ
Армия России в течение суток поразила украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотников, горюче-смазочных материалов. Об этом заявили в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск... нанесено поражение складам... а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах», — указали в ведомстве.
Также Минобороны сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 114 БПЛА самолетного типа.
Ранее ведомство отчиталось об освобождении села Западное в Харьковской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru