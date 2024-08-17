Минобороны России: ВС РФ отразили атаки ВСУ в Курской области

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино, пострадали три мирных жителя

ВС РФ уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, а также два вертолёта Ми-8 и один Ми-17

Тегеран заинтересован в сотрудничестве с Москвой по поставкам газа

Большая часть создателей видеоконтента не намерена уходить с YouTube после отмены монетизации

Футбольный клуб «Краснодар» купил у испанской «Мальорки» защитника сборной Уругвая Джованни Гонсалеса