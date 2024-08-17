Минобороны России: ВС РФ отразили атаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили атаки штурмовых групп в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное, сообщили в Минобороны России.

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По данным российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.

Ведутся поиск и уничтожение мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории в направлении Алексеевского и Каучука, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
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