Минобороны России: ВС РФ отразили атаки ВСУ в Курской области
Российские военные отразили атаки штурмовых групп в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.
Ведутся поиск и уничтожение мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь территории в направлении Алексеевского и Каучука, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru