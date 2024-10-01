ВС России освободили Вишневое под Харьковом

Вооруженные силы России освободили Вишневое в Харьковской области, передает Минобороны.

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В ведомстве уточнили, что населенный пункт взяли под контроль военные группировки войск «Запад».

«Подразделения... в результате решительных действий освободили... Вишневое», — указано в заявлении.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныВооруженные Силы РФХарьков

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