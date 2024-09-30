ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР
30 сентября 202412:08
Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинских войск за сутки составили около 1895 человек.
Кроме того, ВС РФ поразили арсенал боеприпасов ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и воинский эшелон в районе разгрузки.
Ранее ракетный удар был нанесен расчетом «Искандера» по месту разгрузки железнодорожного эшелона недалеко от Кривого Рога на Украине, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru