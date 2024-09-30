ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинских войск за сутки составили около 1895 человек.

Кроме того, ВС РФ поразили арсенал боеприпасов ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и воинский эшелон в районе разгрузки.

Ранее ракетный удар был нанесен расчетом «Искандера» по месту разгрузки железнодорожного эшелона недалеко от Кривого Рога на Украине, напоминает RT.

