ВС РФ освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

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Из сводки российского оборонного ведомства следует, что потери украинских войск за сутки составили около 1895 человек.

Кроме того, ВС РФ поразили арсенал боеприпасов ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и воинский эшелон в районе разгрузки.

Ранее ракетный удар был нанесен расчетом «Искандера» по месту разгрузки железнодорожного эшелона недалеко от Кривого Рога на Украине, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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