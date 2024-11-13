ВС России освободили Ровнополь в ДНР

Российские военные освободили село Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

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Село взяла под контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Ровнополь», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее силы российской группировки войск «Центр» взяли под контроль Волченку в ДНР, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

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