ВС России освободили Ровнополь в ДНР
13 ноября 202412:15
Российские военные освободили село Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Село взяла под контроль группировка войск «Восток».
«Подразделения группировки... освободили населенный пункт Ровнополь», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее силы российской группировки войск «Центр» взяли под контроль Волченку в ДНР, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
- Наташа Королева рассказала об убийстве Игоря Талькова
- Генерал Шамарин заключил сделку со следствием
- Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны
- Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года
- Милонов предложил отказаться от шестидневки в российских школах
- Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно
- В Севастополе возбудили дело о теракте после взрыва авто с военным
- Курьер на велосипеде наехал на женщину с младенцем в Москве
- Минсельхоз России предложил создать «Винный гид» стран БРИКС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru