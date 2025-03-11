ВС России освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл ВСУ

Как отметили в корпусе, разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» вместе с военными 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, группой Аида спецназа «Ахмат» «совершили обходной маневр группировки ВСУ... используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника».

«Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе. Противник, неся потери, хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа"», - рассказали в Добровольческом корпусе.

В формировании уточнили, что силы РФ вошли именно в Суджу, в тыл просочились около 800 человек. Они зачистили промзону и продолжают продвижение.

Между тем СМИ сообщили, что российская армия перекрыла маршруты снабжения ВСУ в Курской области, пишет «Свободная пресса».

