Кравцов заявил об увеличении количества часов на изучение истории в школе
Количество часов на изучение истории России увеличилось в школах страны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передают Вести.
Глава Минпросвещения отметил, что со следующего учебного года обществознание начнут изучать с 9 класса.
«А то время, которое отводилось на обществознание, будет отведено на изучение истории нашей страны», - указал Кравцов.
Он также отметил, что в РФ уже готова линейка единых учебников по истории для учеников 5-11 классов и по обществознанию для 9-11 классов. Активно готовятся единые государственные пособия по русскому языку, литературе, естественно-научным предметам.
Ранее стало известно, что с 2027–2028 учебного года для девятиклассников введут устный экзамен по истории, пишет Ura.ru.
