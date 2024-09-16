ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки под Курском

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области

«Подразделения группировки... "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее российская армия освободила село Желанное Первое в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВооруженные Силы РФМинобороны

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