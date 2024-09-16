ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки под Курском
16 сентября 202412:15
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки... "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее российская армия освободила село Желанное Первое в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru