Армия России в результате решительных действий освободила еще два населенных пункта. Об этом рассказали в Минобороны.

Так, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Марьино в Сумской области.

В свою очередь, силы группировки войск «Центр» освободили село Новооленовка, расположенное в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР.

