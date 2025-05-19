ВС России освободили Марьино и Новооленовку
19 мая 202512:18
Армия России в результате решительных действий освободила еще два населенных пункта. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Марьино в Сумской области.
В свою очередь, силы группировки войск «Центр» освободили село Новооленовка, расположенное в Донецкой Народной Республике.
Ранее российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru