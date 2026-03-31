ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области
31 марта 202612:38
Армия России взяла под контроль поселок Малая Корчаковка Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, эту территорию освободили бойцы группировки войск «Север», пишет RT.
«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка», — указано в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Луговское в Запорожской области и Новоосиново Харьковской области.
