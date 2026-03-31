ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области

Армия России взяла под контроль поселок Малая Корчаковка Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, эту территорию освободили бойцы группировки войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка», — указано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Луговское в Запорожской области и Новоосиново Харьковской области.

ФОТО: РИА Новости
Горячие новости

Все новости

