Армия России освободила Луговское и Новоосиново
30 марта 202612:45
Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.
Так, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла под контроль село Луговское Запорожской области, пишет RT.
В свою очередь, группировка «Запад» в результате решительных действий освободила село Новоосиново Харьковской области.
Ранее армия России установила контроль над Ковшаровкой в Харьковской области.
Горячие новости
- В Кремле рассказали о контактах России и Сербии о поставках газа
- Армия России освободила Луговское и Новоосиново
- Удар по своим: К чему приведет запрет оплаты сервисов Apple по телефону
- Песков: Темы новой мобилизации в РФ нет на повестке дня
- Автохлам не виноват: Как очистить двор от брошенных автомобилей
- «Крышесносный» тур: Как безвизовый режим с Индией отразится на ценах
- Три человека пострадали при атаке ВСУ на Алчевский меткомбинат в ЛНР
- Притча о доме и мечте: О чем драма «Космос засыпает» с Эйдельштейном
- Гидролог рассказал, как не допустить новый потоп в Дагестане
- Памфилову переизбрали председателем ЦИК на третий срок