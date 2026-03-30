Армия России освободила Луговское и Новоосиново

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Минобороны.

Так, группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и взяла под контроль село Луговское Запорожской области, пишет RT.

В свою очередь, группировка «Запад» в результате решительных действий освободила село Новоосиново Харьковской области.

Ранее армия России установила контроль над Ковшаровкой в Харьковской области.

