Путин и ас-Сиси обсудили Ближний Восток и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник провели телефонный разговор. Об этом рассказали в Кремле.

Главы государств обсудили ситуацию, которая сложилась на фоне «беспрецедентной эскалации» на Ближнем Востоке. Президенты указали на необходимость немедленно прекратить бои и выйти на политико-дипломатическое решение конфликта, учитывая интересы всех стран региона.

Также стороны подробно обменялись мнениями по вопросам отношений России и Египта, пишет RT. В частности, Путин и ас-Сиси обсудили реализацию масштабных инвестиционных проектов в энергетике и промышленности.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

