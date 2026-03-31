Пожар произошел на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим»
31 марта 202614:17
Пожар произошел в Татарстане на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Об этом сос ссылкой на пресс-службу компании сообщает RT.
Отмечается, что ведется локализация очага возгорания, к чему были привлечены службы оперативного реагирования.
«Специалистами ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС рассказали, что пожар произошёл в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На «Нижнекамскнефтехиме» заявили об одном погибшем при пожаре
- МЧС: При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали 13 человек
