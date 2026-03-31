«Я думаю, этими действиями демонстрируют определенную осторожность в отношении российских артистов. Сейчас политическое руководство страны ведет активную деловую повестку в том числе с американцами, и так как Полина Гагарина активно участвовала в патриотических мероприятиях, то вполне возможно, это влияет на решение Казахстана. От артистов, которые рьяно высказывают свою позицию, будь то патриотическую или, наоборот, осуждающую СВО, руководство страны старается дистанцироваться», - отметил он.

В свою очередь промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий кратко заметил НСН, что в этой ситуации все очевидно.

«Ну, могу сказать: «Без комментариев». Все понятно невооруженным глазом. Эту ситуацию сложно комментировать. За кадром она понятна. С Гагариной здесь все в порядке», - подытожил он.

Ранее в Литве отменили запланированные на ноябрь 2026 года концерты 72-летнего немецкого певца Дитера Болена и его группы Blue System после его высказываний о России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

