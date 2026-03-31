«Хотят дистанцироваться»: Почему Гагариной не дают выступать в Казахстане
Павел Рудченко заявил НСН, что причиной отмен концертов российской певицы в Казахстане может быть политическая повестка и курс страны.
Казахстанские власти, видимо, пытаются дистанцироваться от всех российских исполнителей, которые явно обозначили свою политическую позицию, будь она пророссийской, либо наоборот. Такое мнение в беседе с НСН выразил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Концерт российской певицы Полины Гагариной в Астане был отменен вследствие обстоятельств, на которые не смогли повлиять ни организаторы, ни сама певица, сообщили представители билетного оператора zakazbiletov.kz. Последнее время концерты Гагариной в Казахстане отменяются часто. Ранее ее выступление в Астане, запланированное на 27 ноября 2025 года, также не состоялось. В 2023 году был отменен ее концерт в Алма-Ате. Рудченко раскрыл, в чем может быть причина.
«Я думаю, этими действиями демонстрируют определенную осторожность в отношении российских артистов. Сейчас политическое руководство страны ведет активную деловую повестку в том числе с американцами, и так как Полина Гагарина активно участвовала в патриотических мероприятиях, то вполне возможно, это влияет на решение Казахстана. От артистов, которые рьяно высказывают свою позицию, будь то патриотическую или, наоборот, осуждающую СВО, руководство страны старается дистанцироваться», - отметил он.
В свою очередь промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий кратко заметил НСН, что в этой ситуации все очевидно.
«Ну, могу сказать: «Без комментариев». Все понятно невооруженным глазом. Эту ситуацию сложно комментировать. За кадром она понятна. С Гагариной здесь все в порядке», - подытожил он.
Ранее в Литве отменили запланированные на ноябрь 2026 года концерты 72-летнего немецкого певца Дитера Болена и его группы Blue System после его высказываний о России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
