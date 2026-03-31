Лавров заявил о тяжелейшем кризисе в отношениях России с Западом

По его словам, Москве следует твёрдо отстаивать свои национальные интересы, но «оставляя дверь открытой для диалога и возможных договорённостей».

«На строго равноправной, взаимовыгодной основе... для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, как, что нам предлагается», - указал министр.

Лавров добавил, что Россия сама будет решать, как реагировать на идеи западных элит, при это «бегать ни за кем» она не будет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не была инициатором отказа от диалога с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

