Лавров заявил о тяжелейшем кризисе в отношениях России с Западом
Отношения России с Западом в настоящее время переживают тяжелейший кризис. Об этом на общем собрании Российского совета по международным делам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москве следует твёрдо отстаивать свои национальные интересы, но «оставляя дверь открытой для диалога и возможных договорённостей».
«На строго равноправной, взаимовыгодной основе... для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, как, что нам предлагается», - указал министр.
Лавров добавил, что Россия сама будет решать, как реагировать на идеи западных элит, при это «бегать ни за кем» она не будет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не была инициатором отказа от диалога с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
