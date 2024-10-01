ВС России освободили Крутой Яр в ДНР
1 октября 202412:14
Российские военные взяли под свой контроль село Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили... Крутой Яр», — заявили в ведомстве.
Ранее армия России освободила в ДНР населенный пункт Нелеповка, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru