ВС России научились засекать позиции украинской артиллерии с помощью смартфонов
Российские военнослужащие научились вычислять месторасположение артиллерийских подразделений ВСУ с помощью программы, определяющей координаты по звуку. Об этом пишет журнал «Арсенал Отечества».
По данным издания, офицеры Вооруженных сил РФ получили смартфоны со специальным программным обеспечением. Техника помогает по выстрелу определять координаты источников звука артиллерии противника . Так, четыре устройства устанавливают в 3-6 километрах от подразделения, пишет Ura.ru. Военные автоматически или вручную считывают время обнаружения звука, синхронизируют данные и передают их на центральный планшет. В дальнейшем программа «ЗвукЦентр» вычисляет позицию противника.
В армии назвали новую разработку нештатным средством звуковой разведки: ранее военнослужащие уже использовали комплексы для обнаружения позиций по звуку и теплу, сообщает телеканал «360». Отмечается, что программное обеспечение не способно определять точные координаты.
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