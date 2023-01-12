ВС России научились засекать позиции украинской артиллерии с помощью смартфонов

Российские военнослужащие научились вычислять месторасположение артиллерийских подразделений ВСУ с помощью программы, определяющей координаты по звуку. Об этом пишет журнал «Арсенал Отечества».

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По данным издания, офицеры Вооруженных сил РФ получили смартфоны со специальным программным обеспечением. Техника помогает по выстрелу определять координаты источников звука артиллерии противника . Так, четыре устройства устанавливают в 3-6 километрах от подразделения, пишет Ura.ru. Военные автоматически или вручную считывают время обнаружения звука, синхронизируют данные и передают их на центральный планшет. В дальнейшем программа «ЗвукЦентр» вычисляет позицию противника.

В армии назвали новую разработку нештатным средством звуковой разведки: ранее военнослужащие уже использовали комплексы для обнаружения позиций по звуку и теплу, сообщает телеканал «360». Отмечается, что программное обеспечение не способно определять точные координаты.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУСпецоперация
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