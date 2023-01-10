СМИ: Российские военные нашли карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог

Как рассказал агентству командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч», карты отпечатаны по советским шаблонам, при этом сверху на них отмечено расположение российских и украинских военных, пишет Газета.ру.

«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону», — указал военный.

Отмечается, что одно из направлений по пометкам на картах ВСУ — Ростов-на-Дону и Таганрог. Военнослужащий допустил, что противники «хотят или хотели захватить» города.

Как указывают специалисты, пометки на украинских картах появились не позднее, чем в июле 2022 года, пишет «Свободная пресса».

