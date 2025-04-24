Армия России освободила Богдановку в ДНР
24 апреля 202512:25
Вооруженные силы России освободили село Богдановка в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Отмечается, что эту территорию взяла под контроль группировка войск «Центр».
«В результате активных действий подразделений... освобожден населенный пункт Богдановка», - указали в военном ведомстве.
Ранее российские военные освободили Тарасовку в ДНР, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru