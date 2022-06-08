ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова
Российские военные нанесли удар по по бронетанковому заводу в районе Харькова. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что на объекте осуществлялись ремонт и восстановление украинских танков и другой бронетехники. Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу высокоточными ракетами воздушного базирования.
«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган"», добавил Конашенков.
Также российская армия уничтожила четыре склада с вооружением и боеприпасами в Харьковской области, ЛНР и ДНР и хранилище топлива для украинской техники под Харьковом.
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