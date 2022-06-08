ВС России нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова

Отмечается, что на объекте осуществлялись ремонт и восстановление украинских танков и другой бронетехники. Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу высокоточными ракетами воздушного базирования.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня "Ураган"», добавил Конашенков.

Также российская армия уничтожила четыре склада с вооружением и боеприпасами в Харьковской области, ЛНР и ДНР и хранилище топлива для украинской техники под Харьковом.

