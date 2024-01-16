ВС России начали бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

Как отметили в организации, дрон оснащен девятью слотами для гранат, во время выполнения боевой задачи он открывает «бомболюки» и сбрасывает боеприпасы сериями по три, пишет RT.

«Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — указал представитель «Рустехдрона».

Компания передала уже сотни аппаратов «Инферно» подразделениям в зоне СВО.

Беспилотник-бомбардировщик способен нести четыре килограмма боевой нагрузки, радиус его действия — пять километров. За счет дополнительной направленной вниз прицельной камеры дрон может бросать бомбы в движении.

