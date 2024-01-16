ВС России начали бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»
Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ на некоторых направлениях в зоне специальной военной операции с помощью беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». Об этом заявили в компании-разработчике «Рустехдрон», передает РИА Новости.
Как отметили в организации, дрон оснащен девятью слотами для гранат, во время выполнения боевой задачи он открывает «бомболюки» и сбрасывает боеприпасы сериями по три, пишет RT.
«Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить легкобронированную технику», — указал представитель «Рустехдрона».
Компания передала уже сотни аппаратов «Инферно» подразделениям в зоне СВО.
Беспилотник-бомбардировщик способен нести четыре килограмма боевой нагрузки, радиус его действия — пять километров. За счет дополнительной направленной вниз прицельной камеры дрон может бросать бомбы в движении.
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