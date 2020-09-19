ВС России к концу году перевооружат на 70%

Он отметил высокие темпы работы оборонного комплекса, пишет Газета.ru

«Российские оборонщики даже в тяжелый период пандемии не снизили темпы. Все планы 2020 года будут выполнены», — сказал Борисов.

По его словам, срывов гособоронзаказа нет. Ведется постоянный мониторинг разработки вооружения.

Ранее экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН назвал сроки появления в России беспилотного танка. По его словам, беспилотные танки появятся в ближайшие десятилетия.

«Прогресс движется в сторону роботизации. Через несколько лет, может 10, может 30, появятся роботизированные комплексы, напоминающие танк», - добавил эксперт.



