ВС России к концу году перевооружат на 70%
Российская Армия к концу года получит новое вооружение и будет переоснащена перспективными образцами вооружения и военной техники отечественной продукцией на 70%. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает «Интерфакс».
Он отметил высокие темпы работы оборонного комплекса, пишет Газета.ru
«Российские оборонщики даже в тяжелый период пандемии не снизили темпы. Все планы 2020 года будут выполнены», — сказал Борисов.
По его словам, срывов гособоронзаказа нет. Ведется постоянный мониторинг разработки вооружения.
Ранее экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН назвал сроки появления в России беспилотного танка. По его словам, беспилотные танки появятся в ближайшие десятилетия.
«Прогресс движется в сторону роботизации. Через несколько лет, может 10, может 30, появятся роботизированные комплексы, напоминающие танк», - добавил эксперт.
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