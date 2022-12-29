ВС РФ заняли новые рубежи на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в результате были заняты новые выгодные рубежи и позиции, потери противника составили более 80 человек.
«Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», - уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, сообщает RT.
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