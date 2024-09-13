Минобороны: ВСУ атаковали еще один участок российской границы в Курской области
Ещё один участок российской границы в Курской области был атакован Вооруженными силами Украины, сообщили в Минобороны РФ, пишет Lenta.ru.
Бронетехника и пехота противника предприняли три попытки прорваться в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое, но были остановлены российскими военными.
Украинские формирования потеряли до 50 бойцов и более 20 единиц техники.
«Среди них пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения», — добавили в Минобороны РФ.
Ранее жители Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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