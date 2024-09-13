Минобороны: ВСУ атаковали еще один участок российской границы в Курской области

Бронетехника и пехота противника предприняли три попытки прорваться в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое, но были остановлены российскими военными.

Украинские формирования потеряли до 50 бойцов и более 20 единиц техники.

«Среди них пять танков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, 9 боевых бронированных машин, два автомобиля и две инженерных машины разграждения», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее жители Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

