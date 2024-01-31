Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195

Россия и Украина 31 января в результате переговорного процесса обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность - им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ», - указали в ведомстве.

Уточняется, что Украине были переданы 195 военнопленных ВСУ.

Ранее российские и украинские военные произвели обмен телами погибших. Украинская сторона вернула России 55 тел российских военны, на Украину возвращены тела 77 солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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