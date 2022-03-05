ВС РФ взяли под контроль еще десять населенных пунктов

«Подразделения российских Вооруженных Сил ведут наступательные действия широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка», — рассказал представитель оборонного ведомства.

При этом группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) при огневой поддержке ВС России, продолжив наступление, вышла на рубеж Богуславка - Тельмаховка - Калиновка.

Кроме того, силы Донецкой народной республики (ДНР) за минувшую ночь смогли продвинуться на 27 километров, под контроль взяты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка.

Ранее Минобороны сообщило о введении режима тишины с 10:00 5 марта с тем, чтобы мирные жители могли выйти из Мариуполя и Волновахи, напоминает телеканал «360».

