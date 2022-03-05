ВС РФ взяли под контроль еще десять населенных пунктов
Российские военные за прошедшие сутки взяли под контроль десять населенных пунктов в рамках спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«Подразделения российских Вооруженных Сил ведут наступательные действия широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка», — рассказал представитель оборонного ведомства.
При этом группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) при огневой поддержке ВС России, продолжив наступление, вышла на рубеж Богуславка - Тельмаховка - Калиновка.
Кроме того, силы Донецкой народной республики (ДНР) за минувшую ночь смогли продвинуться на 27 километров, под контроль взяты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка.
Ранее Минобороны сообщило о введении режима тишины с 10:00 5 марта с тем, чтобы мирные жители могли выйти из Мариуполя и Волновахи, напоминает телеканал «360».
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