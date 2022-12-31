ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка Запорожской области в ходе наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 31 декабря.

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По его данным, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении составили до 50 военнослужащих. При наступлении российские военные уничтожили три украинские боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Также истребители ВКС России сбили два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районах населенных пунктов Часов Яр, Артемовск, Авдеевка и Веселое Донецкой Народной Республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — рассказал Конашенков.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаИгорь Конашенков
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