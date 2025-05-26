ВС РФ взяли под контроль Беловоды и Владимировку в Сумской области Украины

Власти Белгородской области оценили ущерб, нанесенный со стороны Украины

Поджигателю волонтерского штаба в Ленобласти предъявлено обвинение

В Курской области на фоне заморозков решается вопрос о введении режима ЧС регионального характера

Каждый десятый россиянин признался, что хочет уволиться несколько раз в день

Куклы Барби уже не в моде