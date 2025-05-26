ВС РФ взяли под контроль Беловоды и Владимировку в Сумской области Украины
Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль сёла Беловоды и Владимировка в Сумской области Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в регулярной сводке.
Как уточняет RT, данные населенные пункты находятся рядом с приграничными Кореневским и Суджанским районами Курской области России. Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.
Минобороны РФ также отчиталось о поражении скоплений живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ведомства, потери ВСУ составили до 275 человек убитыми и ранеными. Уничтожено четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия, другая техника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru