ВС РФ взяли под контроль Беловоды и Владимировку в Сумской области Украины

Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль сёла Беловоды и Владимировка в Сумской области Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в регулярной сводке.

Как уточняет RT, данные населенные пункты находятся рядом с приграничными Кореневским и Суджанским районами Курской области России. Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

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Минобороны РФ также отчиталось о поражении скоплений живой силы и техники Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ведомства, потери ВСУ составили до 275 человек убитыми и ранеными. Уничтожено четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия, другая техника.

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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