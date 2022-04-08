ВС РФ уничтожили вооружение и технику резервов украинских войск в Донецкой области

Вооруженные силы РФ уничтожили в Донецкой области вооружение и технику резервов украинских силовиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны: Уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников под Одессой

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск», — подчеркнул генерал-майор.

Накануне российские военные ракетными ударами уничтожили четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mil.ru
ТЕГИ:Донецкая ОбластьВооруженные Силы РФМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры