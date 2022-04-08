ВС РФ уничтожили вооружение и технику резервов украинских войск в Донецкой области
Вооруженные силы РФ уничтожили в Донецкой области вооружение и технику резервов украинских силовиков. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск», — подчеркнул генерал-майор.
Накануне российские военные ракетными ударами уничтожили четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов, напоминает «Свободная пресса».
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