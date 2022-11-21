ВС РФ уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионную группу

В сообщении говорится, что Вооружённые силы РФ отбросили на исходные позиции украинских военных, предпринявших попытку контратаковать на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 70 человек.

Были сорваны попытки атак ВСУ на купянском направлении, а также краснолиманском направлении, где были уничтожены более 20 украинских военнослужащих.

Кроме того, в Харьковской области российские силы поразили две украинских установки РСЗО «Ураган», из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о поражении мест скоплений украинских военных в Запорожской области, RT.

