ВС РФ уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионную группу
Российские военные уничтожили в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что Вооружённые силы РФ отбросили на исходные позиции украинских военных, предпринявших попытку контратаковать на южнодонецком направлении, ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 70 человек.
Были сорваны попытки атак ВСУ на купянском направлении, а также краснолиманском направлении, где были уничтожены более 20 украинских военнослужащих.
Кроме того, в Харьковской области российские силы поразили две украинских установки РСЗО «Ураган», из которых велись обстрелы территории Белгородской области.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о поражении мест скоплений украинских военных в Запорожской области, RT.
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