Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром
Украинская армия перешла в «глухую оборону» под Артемовском и Соледаром. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в "глухую" оборону. Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось от действий наступательного характера», — написал военный в своем Telegram-канале.
По словам Марочко, ВСУ сосредоточились на сдерживании ранее занимаемых позиций.
Ранее стало известно, что военные Донецкой народной республики ликвидировали под Артемовском группу украинских диверсантов, напоминает «Свободная пресса». Единственный выживший украинский военнослужащий был взят в плен.
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