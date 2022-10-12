Глава Минобороны Украины Резников заявил о поставке немецкой системы ПВО IRIS-T

«IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США… И нам нужно больше», - написал Резников, заявив о «новой эре противовоздушной обороны» на Украине.

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолеты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

