Глава Минобороны Украины Резников заявил о поставке немецкой системы ПВО IRIS-T

Система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии уже находится на территории Украины. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Белый дом: Украина получит комплексы ПВО NASAMS в ближайшем будущем

«IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе NASAMS из США… И нам нужно больше», - написал Резников, заявив о «новой эре противовоздушной обороны» на Украине.

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолеты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
ТЕГИ:УкраинаСШАПВО
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