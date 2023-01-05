Вооружённые силы РФ уничтожили украинскую артсистему М777

В сообщении уточняется, что артистема была уничтожена в районе населённого пункта Матросовка Николаевской области.

«В районе населённого пункта Новоселовка Луганской народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-3», - добавили в министерстве.

Ранее в минобороны заявили, что в районе Красногоровки в Донецкой народной республике был сбит украинский Су-24, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

