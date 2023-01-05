Вооружённые силы РФ уничтожили украинскую артсистему М777
Российские военные уничтожили украинскую артиллерийскую систему М777 производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что артистема была уничтожена в районе населённого пункта Матросовка Николаевской области.
«В районе населённого пункта Новоселовка Луганской народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-3», - добавили в министерстве.
Ранее в минобороны заявили, что в районе Красногоровки в Донецкой народной республике был сбит украинский Су-24, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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