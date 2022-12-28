ВС РФ уничтожили три гаубицы, из которых ВСУ обстреливали Донецк

В сообщении также говорится об уничтожении гаубицы FH-70, отмечается, что из упомянутых орудий обстреливались жилые кварталы Донецка.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Красногоровка на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска пункт ремонта и восстановления вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».