СМИ: «Солнцепек» ликвидировал танки ВСУ на краснолиманском направлении

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» группировки «О» («Отважные») нанесла удар по танкам Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Российские военные уничтожили из «Солнцепеков» опорные пункты ВСУ под Сватово

Канал отмечает, что на участке Сватово-Кременная продолжаются ожесточенные бои, активно работает артиллерия. СМИ опубликовало видео, на котором «Солнцепек» поразил и поджег танк противника.

«Рядом стоял еще один танк ВСУ, но взорвался позже, а этот бахнул красиво», - рассказали бойцы группировки «О».

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает дополнительные силы в направлении Сватово, напоминает Ura.ru. Как отметил офицер, такие действия связаны с большими потерями ВСУ на этом участке и неэффективностью их вооружения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФУкраинаСпецоперация
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