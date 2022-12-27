СМИ: «Солнцепек» ликвидировал танки ВСУ на краснолиманском направлении

Канал отмечает, что на участке Сватово-Кременная продолжаются ожесточенные бои, активно работает артиллерия. СМИ опубликовало видео, на котором «Солнцепек» поразил и поджег танк противника.

«Рядом стоял еще один танк ВСУ, но взорвался позже, а этот бахнул красиво», - рассказали бойцы группировки «О».

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает дополнительные силы в направлении Сватово, напоминает Ura.ru. Как отметил офицер, такие действия связаны с большими потерями ВСУ на этом участке и неэффективностью их вооружения, пишет RT.

