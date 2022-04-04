ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ и склады под Лисичанском
Вооруженные Силы РФ уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой в районе Лисичанска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Объект был уничтожен в результате авиационного удара.
Кроме того, ВС РФ ударили по аэродрому Баловное близ Николаева, уничтожив три вертолета ВСУ, а средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников, пишет РИА ФАН.
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ», — добавил Конашенков.
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