ВС РФ уничтожили планы ВСУ по наступлению на Херсонском направлении

Ситуацию на линии обороны в Херсонской области полностью контролируют Вооруженные Силы России, их работа разрушила наступательные планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонской направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Сальдо заявил об отсутствии успешных продвижений ВСУ в Херсонской области

По его словам, на Херсонском направлении войска ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского разбили украинские части.

Прошедшей ночью ВСУ не пошли в активное наступление. Жители российской части региона постепенно оставляют населенные пункты, чтобы ВС РФ смогли нанести удары по ВСУ, пишет Газета.ru.

Накануне Стремоусов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе провалилось. Российские военные отбили атаку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВоенная ОперацияВСУХерсон
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