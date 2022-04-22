ВС РФ уничтожили «Калибрами» до батальона украинских военных
Российские военные уничтожили до батальона личного состава украинских силовиков в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Удар нанесли высокоточными ракетами большой дальности «Калибр», в результате также были уничтожены вооружение и военная техника противника.
Кроме того, ВКС РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «С-300» в районе Новоселки, до 80 человек и 23 единицы техники в районе Александровки. Также российская авиация поразила 58 военных объектов противника, в том числе 4 пункта управления, 3 хранилища топлива, 51 район сосредоточения живой силы и техники.
«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника», — добавил Конашенков.
Также российским средствам ПВО удалось уничтожить семь украинских беспилотников в Донецкой народной республике и Херсонской области.
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