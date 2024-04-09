ВС РФ уничтожили «Искандером» склад тяжелых дронов в Запорожье
Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников и центр их производства в находящемся под контролем Украины Запорожье, сообщило Министерство обороны РФ.
Удар наносился 8 апреля ракетным комплексом «Искандер». В результате полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по сборке дронов, отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, удар пришелся по центру здания. На записи видно, что близлежащие постройки остались невредимыми.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило о нанесении ударов по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ. Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru