ВС РФ уничтожили «Искандером» склад тяжелых дронов в Запорожье

Российские войска уничтожили склад тяжелых беспилотников и центр их производства в находящемся под контролем Украины Запорожье, сообщило Министерство обороны РФ.

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Удар наносился 8 апреля ракетным комплексом «Искандер». В результате полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по сборке дронов, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, удар пришелся по центру здания. На записи видно, что близлежащие постройки остались невредимыми.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о нанесении ударов по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ. Все цели достигнуты, назначенные объекты поражены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЗапорожьеВооруженные Силы РФ

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