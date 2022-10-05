ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных под Херсоном
Российские подразделения удерживают занимаемые позиции на андреево-криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что у Новой Каменки в Херсонской области за сутки были уничтожены до 30 националистов, а также два украинских танка и четыре БМП.
На николаево-криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронемашин, две самоходные гаубицы «Гвоздика».
В ведомстве добавили, что ВКС России также нанеали массированные удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ у пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады - у пункта Дудчаны в Херсонской области. В результате были уничтожены более 120 украинских военнослужащих, а также два танка и восемь боевых бронемашин.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады и семь единиц бронетехники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает RT.
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