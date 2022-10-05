ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных под Херсоном

В сообщении говорится, что у Новой Каменки в Херсонской области за сутки были уничтожены до 30 националистов, а также два украинских танка и четыре БМП.

На николаево-криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронемашин, две самоходные гаубицы «Гвоздика».

В ведомстве добавили, что ВКС России также нанеали массированные удары по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ у пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады - у пункта Дудчаны в Херсонской области. В результате были уничтожены более 120 украинских военнослужащих, а также два танка и восемь боевых бронемашин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады и семь единиц бронетехники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает RT.

