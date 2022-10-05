Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске
Украинские войска отступают на отдельных участках в Артемовске. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — отметил политик.
По словам Пушилина, взятие города создаст для российских войск удобную ситуацию для наступления, пишет «Свободная пресса».
Ранее врио главы ДНР заявил, что позиции союзных сил укрепляются, в планах войск освободить город Красный Лиман, напоминает Ura.ru.
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